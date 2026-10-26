$!Persecución en la zona rural de Guasave deja dos vehículos de lujo asegurados por la Marina

GUASAVE._ Un intenso despliegue de seguridad encabezado por fuerzas federales y estatales generó alarma en distintas comunidades rurales del municipio de Guasave la tarde de este lunes, luego de que patrullajes por aire y tierra derivaran en la persecución de civiles sospechosos y el hallazgo de dos camionetas de reciente modelo.
La movilización coordinada entre un grupo especial de la Secretaría de Marina Armada de México y agentes de la Policía Estatal Preventiva dio inicio en las inmediaciones de Bamoa y Estación Bamoa. El operativo se prolongó durante varias horas y se extendió por brechas y caminos vecinales de la zona.
Durante el trayecto, pobladores reportaron el seguimiento a alta velocidad de vehículos sospechosos y la presunta detonación de armas de fuego. No obstante, las corporaciones de seguridad no han emitido un reporte oficial que confirme la existencia de un enfrentamiento armado directo entre los civiles y las fuerzas del orden.
La persecución concluyó sobre una brecha de terracería que corre de forma paralela a las vías del ferrocarril, en el tramo que conecta a Estación Capomas con la localidad de Alfredo V. Bonfil, conocida como Siete Ejidos, esta última perteneciente al municipio de Sinaloa.
En el sitio fueron localizadas dos camionetas de lujo de modelo reciente, presuntamente abandonadas por sus ocupantes durante la huida. Entre los automotores se encuentra una vagoneta marca Jeep en color oscuro; sin embargo, las características precisas de las unidades no han sido visibilizadas a detalle debido al perímetro de resguardo establecido por los efectivos navales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos, por lo que no se descarta que los ocupantes hayan escapado a pie entre la vegetación del sector antes de la llegada del personal militar. Tampoco se ha precisado si al interior de las camionetas se localizó armamento, cartuchos o algún otro ilícito.
El área permanece bajo custodia de la Secretaría de Marina, mientras personal especializado mantiene las labores de inspección en el lugar.