$!Persecución en la zona rural de Guasave deja dos vehículos de lujo asegurados por la Marina

GUASAVE._ Un intenso despliegue de seguridad encabezado por fuerzas federales y estatales generó alarma en distintas comunidades rurales del municipio de Guasave la tarde de este lunes, luego de que patrullajes por aire y tierra derivaran en la persecución de civiles sospechosos y el hallazgo de dos camionetas de reciente modelo.

La movilización coordinada entre un grupo especial de la Secretaría de Marina Armada de México y agentes de la Policía Estatal Preventiva dio inicio en las inmediaciones de Bamoa y Estación Bamoa. El operativo se prolongó durante varias horas y se extendió por brechas y caminos vecinales de la zona.

Durante el trayecto, pobladores reportaron el seguimiento a alta velocidad de vehículos sospechosos y la presunta detonación de armas de fuego. No obstante, las corporaciones de seguridad no han emitido un reporte oficial que confirme la existencia de un enfrentamiento armado directo entre los civiles y las fuerzas del orden.