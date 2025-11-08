$!Persecución en sector Tres Ríos de Culiacán deja cuatro vehículos accidentados

CULIACÁN._ Una persecución de autoridades hacia un vehículo derivó en el bloqueo de un puente, donde cuatro vehículos quedaron accidentados en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas, sobre el puente que conecta el bulevar Enrique Sánchez Alonso con Enrique Félix Castro, cerca de la Fiscalía General del Estado.