$!Persecución en sector Tres Ríos de Culiacán deja cuatro vehículos accidentados

CULIACÁN._ Una persecución de autoridades hacia un vehículo derivó en el bloqueo de un puente, donde cuatro vehículos quedaron accidentados en el sector Tres Ríos, en Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas, sobre el puente que conecta el bulevar Enrique Sánchez Alonso con Enrique Félix Castro, cerca de la Fiscalía General del Estado.
En el sitio quedaron una camioneta que despachaba garrafones con agua, un vehículo tipo sedán color blanco de marca Hyundai; una camioneta blanca marca Mazda, y otro Volkswagen.
La situación se generó tras la supuesta presencia de una persona armada dentro de un vehículo.
Agentes de la Policía Estatal Preventiva y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen cerrado el paso por el puente.