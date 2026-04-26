$!Persecución en Tres Ríos deja vehículo abandonado y armas aseguradas en Culiacán

Un operativo montado por elementos del Ejército Mexicano se desplegó la tarde de este domingo 26 de abril en el sector Tres Ríos, luego de una persecución contra civiles armados que terminó con un automóvil abandonado y armamento asegurado.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos comenzaron cuando personal militar detectó un Mazda 3 color blanco sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en las inmediaciones de una conocida plaza comercial.

Tras marcarle el alto, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida, lo que originó una persecución por distintas vialidades del sector.