$!Persecución en Tres Ríos deja vehículo abandonado y armas aseguradas en Culiacán

Un operativo montado por elementos del Ejército Mexicano se desplegó la tarde de este domingo 26 de abril en el sector Tres Ríos, luego de una persecución contra civiles armados que terminó con un automóvil abandonado y armamento asegurado.
De acuerdo con los primeros informes, los hechos comenzaron cuando personal militar detectó un Mazda 3 color blanco sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en las inmediaciones de una conocida plaza comercial.
Tras marcarle el alto, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida, lo que originó una persecución por distintas vialidades del sector.
El seguimiento concluyó sobre el bulevar Diego Valadés, a la altura de la colonia Chapultepec, donde los tripulantes descendieron de la unidad y escaparon corriendo hacia calles interiores de la zona.
En el sitio, los militares aseguraron el automóvil y revisaron su interior, donde localizaron armas largas y cortas que posteriormente fueron puestas a disposición de la autoridad competente.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos.
Tras el incidente, se mantuvo un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables.
Como consecuencia de las acciones de seguridad, el Malecón Nuevo permaneció cerrado parcialmente a la circulación en sentido de poniente a oriente en el sector Tres Ríos.