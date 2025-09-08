$!Persecución entre policías y civiles armados en Culiacán culminó con un choque, una detención y un lesionado

Una persecución registrada durante la noche de este lunes entres elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados culminó con un choque vial, del cual al menos se registró un herido y un detenido, en la salida norte de Culiacán.

Según informes, fue alrededor de las 21:10 horas cuando civiles armados no identificados abrieron fuego contra el personal estatal que se encontraba cerca de una plaza comercial, localizada en el sector norte de la ciudad.

Tras el atentado, los policías agredidos solicitaron el apoyo de sus colegas y emprendieron una persecución para atrapar a los responsables, culminando el hecho en la avenida Elbert del fraccionamiento Portalegre.