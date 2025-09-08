$!Persecución entre policías y civiles armados en Culiacán culminó con un choque, una detención y un lesionado

Una persecución registrada durante la noche de este lunes entres elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados culminó con un choque vial, del cual al menos se registró un herido y un detenido, en la salida norte de Culiacán.
Según informes, fue alrededor de las 21:10 horas cuando civiles armados no identificados abrieron fuego contra el personal estatal que se encontraba cerca de una plaza comercial, localizada en el sector norte de la ciudad.
Tras el atentado, los policías agredidos solicitaron el apoyo de sus colegas y emprendieron una persecución para atrapar a los responsables, culminando el hecho en la avenida Elbert del fraccionamiento Portalegre.
En el sitio, una patrulla de los policías terminó chocando contra una unidad Suzuki Jimny, en la cual se encontraban viajando los civiles armados. La zona quedó bajo resguardo de múltiples elementos estatales, así como de las fuerzas federales.
También arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a un herido y se lo llevaron hacia un centro médico. De manera extraoficial, se informa que el lesionado se trata de un policía.
En tanto, las autoridades aseguraron la unidad Susuki y se reporta que al menos habría una detención de los responsables, sin embargo se espera que las autoridades competentes emitan un informe oficial de lo ocurrido.