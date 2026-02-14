$!Persecución policial en Los Ángeles deja un vehículo asegurado y al menos un detenido, en Culiacán

Una persecución encabezada por elementos policiales dejó como saldo preliminar un vehículo asegurado y al menos una persona detenida en el Fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán. Las acciones culminaron en la Calle Fontana, casi esquina con el Bulevar California, cerca de la entrada al sector mencionado.

Alrededor de las 12:00 horas se reportó la fuerte movilización de la Policía Estatal Preventiva en la zona, y se confirmó que el seguimiento culminó con un automóvil asegurado, con un impacto por choque en la defensa y los neumáticos pinchados. La unidad en cuestión es de marca Toyota color blanco, de modelo reciente, la cual no contaba con placas de circulación.