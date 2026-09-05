$!Persecución policial termina en choque y deja 3 detenidos en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y tripulantes de un automóvil terminó en un choque y con al menos tres personas detenidas durante la tarde de este sábado, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información, los agentes estatales seguían a un Honda Civic gris, cuyos ocupantes intentaron tomar la vialidad que conduce a la Colonia La Patria.

Sin embargo, al llegar al semáforo ubicado en el sector Abastos, el automóvil terminó impactándose contra una camioneta.