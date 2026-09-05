$!Persecución policial termina en choque y deja 3 detenidos en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y tripulantes de un automóvil terminó en un choque y con al menos tres personas detenidas durante la tarde de este sábado, al sur de Culiacán.
De acuerdo con la información, los agentes estatales seguían a un Honda Civic gris, cuyos ocupantes intentaron tomar la vialidad que conduce a la Colonia La Patria.
Sin embargo, al llegar al semáforo ubicado en el sector Abastos, el automóvil terminó impactándose contra una camioneta.
Tras el accidente, los policías aseguraron por lo menos a tres personas que viajaban en el Honda Civic.
En el despliegue también participaron elementos militares, quienes acudieron en apoyo a los policías estatales y permanecieron en la zona.
Por su parte, elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y realizar las diligencias relacionadas con el choque.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué originó la persecución, la identidad de las personas detenidas ni si alguna persona resultó lesionada durante el accidente.