$!Persecución termina con vehículo asegurado en privada de Country del Río, en Culiacán

Una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y civiles que viajaban en un vehículo terminó con el aseguramiento de una unidad automotriz la noche de este miércoles 13 de mayo en el sector Country del Río, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas, luego de que militares que realizaban recorridos de vigilancia por el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos detectaron un automóvil Mazda 3 color rojo con personas sospechosas a bordo.

De acuerdo con los reportes, los elementos castrenses intentaron marcarles el alto; sin embargo, los tripulantes emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución por la zona.

El seguimiento concluyó en el acceso a la privada La Cantera, ubicada en el sector Country del Río, donde los militares localizaron el vehículo abandonado.