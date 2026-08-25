$!Persecución termina en choque en Culiacán; Ejército detiene a un hombre y asegura ponchallantas

CULIACÁN. _ Una persecución en la que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), terminó este miércoles con la detención de un hombre en el sector Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán, luego de que su vehículo chocara y se encontraran ponchallantas en su interior. El operativo comenzó en las inmediaciones de la avenida Enrique Sánchez Alonso y el bulevar Universitarios, frente a un centro comercial, y se extendió por varias calles hasta concluir en el cruce de los bulevares Lola Beltrán y Elber, cerca de la Escuela Secundaria ETI.

Tras la persecución, elementos del Ejército Mexicano aseguraron a un hombre de aspecto joven, de complexión regular y tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa azul. Durante la inspección del vehículo fueron localizados artefactos conocidos como ponchallantas. En el interior también se observó una cubeta que contenía varios de estos objetos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el aseguramiento de armas de fuego ni han precisado si el vehículo cuenta con reporte de robo.

El automóvil terminó impactado primero contra una Jeep Patriot color gris y después contra un árbol, por lo que ambas unidades quedaron en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias. Elementos de seguridad mantienen un fuerte despliegue en el sector para realizar las investigaciones correspondientes.