$!Persecución tras balacera en Cañadas termina con dos detenidos, en Culiacán

Dos jóvenes fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una persecución registrada la tarde de este domingo 26 de abril sobre la avenida Álvaro Obregón, al sur de Culiacán, tras una agresión armada reportada previamente en el sector Cañadas. El hecho inicial ocurrió en un edificio de departamentos ubicado entre las calles Cerro del Hombre y Sierra Rocallosa, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.





De acuerdo con los primeros informes, tras la balacera los presuntos responsables huyeron a bordo de un Nissan March color azul, tomando la Avenida Álvaro Obregón en sentido de sur a norte. Durante la persecución, al llegar a la altura del residencial Ventana, entre los sectores Colinas de San Miguel y Montebello, el conductor intentó cruzar el camellón central para escapar, pero perdió el control y terminó impactándose contra una palmera.

La unidad quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que sus dos ocupantes fueron sometidos y asegurados por personal castrense. Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para reforzar el operativo y resguardar la zona. Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación legal. De manera preliminar, se presume que ambos estarían relacionados con la agresión armada registrada en el complejo habitacional de Cañadas.





