Persecución y accidente vial deja dos policías heridos y civiles detenidos en la salida norte de Culiacán

Dos policías lesionados y civiles detenidos fue el saldo que se registró la mañana de este sábado tras una persecución y accidente vial en las inmediaciones de la carretera México 15, a la altura del Seminario, al norte de Culiacán.

Según primeros reportes, sujetos a bordo de una unidad Chevrolet Beat impactaron contra una patrulla de la Policía Estatal Preventiva tras pasarse un filtro de seguridad montado justo debajo del puente a desnivel que se encuentra próximo a la capilla de San Judas Tadeo.

Tras la colisión, los tripulantes del vehículo particular, los cuales habían intentado emprender la huida, terminaron cayendo hacia un canal de riego que se encuentra cerca del puente, siendo luego capturados por las autoridades.

Dos de los agentes preventivos que se encontraban en la unidad golpeada resultaron lesionados: uno presentó una fractura de pierna izquierda, mientras que el otro solo mostró golpes leves. Ambos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y transportados hacia un hospital.

En tanto, uno de los civiles a bordo del vehículo que cayó al canal también presentó lesiones debido al siniestro, por lo que fue atendido en el lugar.

Los detenidos fueron llevados hacia la autoridad competente para seguir con las investigaciones del caso y las unidades automotrices siniestradas fueron remolcadas con una grúa y retiradas del sitio.