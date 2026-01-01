$!Persecución y ataque armado en Urbi Villas del Real, Mazatlán, deja dos muertos y un herido

La persecución de un automóvil atacado a balazos por hombres armados que viajaban en motocicleta se prolongó por varias calles del fraccionamiento Urbi Villas del Real, en Mazatlán, hasta terminar en una carambola que dejó dos personas sin vida y un herido.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 horas de este 1 de enero, sobre la calle Las Ballestas, casi esquina con la avenida Francisco Madero Herrera.

Vecinos que aún se encontraban celebrando el Año Nuevo relataron que los motociclistas disparaban contra los ocupantes de un sedán gris, el cual terminó impactándose contra una motocicleta y dos camionetas estacionadas.

Al arribar las autoridades, localizaron a dos hombres sin vida dentro del vehículo y a un tercer ocupante lesionado por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.