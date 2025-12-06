$!Persecución y balacera dejan a un policía y mujer heridos en Las Quintas, Culiacán

Una persecución y ataque armado contra un policía dejó como saldo a un elemento de seguridad y una mujer heridos en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:30 horas sobre el bulevar Xicoténcatl, en el cruce con el Paseo Niños Héroes, o Malecón viejo, en la zona centro de la ciudad.

El oficial fue identificado como Luis Gilberto “N”, de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba en su vehículo particular al momento de los hechos.

La unidad es una camioneta Toyota Hilux de color blanco, modelo reciente, la cual quedó volcada como consecuencia de los hechos.

La mujer habría resultado herida por esquirla de bala, y de manera preliminar se reporta que sería una víctima colateral, ya que presuntamente viajaba a bordo de un camión del transporte público urbano.