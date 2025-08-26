Seguridad
Persecución y balacera en Culiacán deja un herido y vehículo asegurado

Una persecución iniciada en Tepuche terminó en enfrentamiento armado en el norte de Culiacán. Autoridades aseguraron una camioneta y trasladaron a un hombre herido al hospital
Noroeste/Redacción
26/08/2025 13:27
CULIACÁN. _ Una persecución que inició en la sindicatura de Tepuche culminó en un enfrentamiento armado en el sector norte de Culiacán, dejando como saldo una persona herida y una camioneta asegurada.

El vehículo, una Volkswagen Taos, fue localizado con los neumáticos ponchados tras la movilización de distintas corporaciones de seguridad. El herido fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a un hospital; hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni su estado de salud.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes desplegaron un fuerte dispositivo en zonas cercanas al Nuevo Malecón, generando alarma entre vecinos y conductores, así como un importante congestionamiento vial.

