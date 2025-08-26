$!Persecución y balacera en Culiacán deja un herido y vehículo asegurado

CULIACÁN. _ Una persecución que inició en la sindicatura de Tepuche culminó en un enfrentamiento armado en el sector norte de Culiacán, dejando como saldo una persona herida y una camioneta asegurada.

El vehículo, una Volkswagen Taos, fue localizado con los neumáticos ponchados tras la movilización de distintas corporaciones de seguridad. El herido fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a un hospital; hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni su estado de salud.