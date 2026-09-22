$!Persecución y balacera en Culiacán tras robo de una Land Rover Defender; detienen a dos jóvenes

CULIACÁN. _ El despojo con violencia de una camioneta Land Rover Defender, de modelo reciente, desató una persecución y balacera que culminó con la volcadura del vehículo en el primer cuadro de Culiacán, donde dos jóvenes fueron detenidos, uno de ellos con heridas y se aseguró un arma larga. Los hechos se registraron alrededor de las 14:10 horas de este martes, cuando se reportó el robo de la camioneta negra y se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos del sector Centro. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la persecución inició sobre la Calzada Heroico Colegio Militar y continuó hasta la calle Venustiano Carranza, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez, a media cuadra del templo de El Santuario.

Al llegar a ese punto, la unidad presuntamente robada chocó contra otros vehículos, tanto en circulación como estacionados, y finalmente terminó volcada sobre la vialidad. Durante la persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que circulaban por la zona se encontraron con los presuntos responsables, lo que derivó en un intercambio de disparos.

En el sitio fueros detenidos dos jóvenes y se aseguró dos armas largas. Uno de los detenidos resultó con una herida. Los dos sujetos arrestados fueron identificados como Pedro Francisco “N”, de 19 años de edad; e Ignacio Guadalupe “N”, de 18 años.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo de elementos de la SSPC y del Ejército Mexicano, mientras personal especializado realizó las diligencias correspondientes. En el sitio también fueron localizados casquillos percutidos.

A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que de manera preliminar resultaron dos personas lesionadas, de inmediato se aseguró la zona por las autoridades que atendieron el reporte.

“La situación se encuentra bajo control, aun así, se solicita a la ciudadanía tomar vías alternas ya que la vialidad está completamente cerrada derivado de los trabajos preventivos y periciales que se realizan por parte de las corporaciones correspondientes”, señala la dependencia.