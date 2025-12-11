$!Persecución y balacera en el campo El Diez deja una camioneta dañada

CULIACÁN._ Una camioneta baleada y otros dos vehículos afectados por golpes fue el saldo que dejó una persecución y balacera registrada la tarde-noche de este jueves 11 de diciembre en el campo El Diez, al sur de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas cuándo vecinos de la comunidad reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado múltiples y fuertes detonaciones de arma de fuego.
Según reportes preliminares, civiles armados a bordo de una unidad automotriz se encontraban circulando a gran velocidad por la carretera Culiacán-Eldorado mientras disparaban con sus armas de grueso calibre.
Las detonaciones provocaron momentos de tensión entre la ciudadanía que se encontraba próxima a la carretera, pues se refirió que las detonaciones se escucharon prolongadas y estruendosas.
Fue por la calle de Unión y Movimiento, entre las calles Guadalupe Victoria y Salvador Alvarado, donde los gatilleros dejaron abandonada su camioneta, luego de haberla impactado con otros dos vehículos que estaban aparcados frente a los domicilios de sus dueños.
Tras el siniestro, los sujetos tomaron sus armas y emprendieron la huida con rumbo desconocido. La unidad en la cual viajaban se trata de una camioneta tipo SUV, de color gris oscuro, la cual quedó con impactos de bala en la carrocería.
Elementos de la Secretaría de Marina respondieron al hecho y se encargaron de asegurar la zona en donde fue hallada la camioneta baleada. Los marinos hicieron uso de la cinta amarilla de precaución para marcar un perímetro.
Más tarde llegaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado y peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes fueron los responsables de llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.
Al final se ordenó la llegada de una grúa para remolcar el vehículo con impactos y llevarlo hacia la pensión pertinente.