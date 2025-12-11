$!Persecución y balacera en el campo El Diez deja una camioneta dañada

CULIACÁN._ Una camioneta baleada y otros dos vehículos afectados por golpes fue el saldo que dejó una persecución y balacera registrada la tarde-noche de este jueves 11 de diciembre en el campo El Diez, al sur de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 horas cuándo vecinos de la comunidad reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado múltiples y fuertes detonaciones de arma de fuego.

Según reportes preliminares, civiles armados a bordo de una unidad automotriz se encontraban circulando a gran velocidad por la carretera Culiacán-Eldorado mientras disparaban con sus armas de grueso calibre.

Las detonaciones provocaron momentos de tensión entre la ciudadanía que se encontraba próxima a la carretera, pues se refirió que las detonaciones se escucharon prolongadas y estruendosas.

Fue por la calle de Unión y Movimiento, entre las calles Guadalupe Victoria y Salvador Alvarado, donde los gatilleros dejaron abandonada su camioneta, luego de haberla impactado con otros dos vehículos que estaban aparcados frente a los domicilios de sus dueños.