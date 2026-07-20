Persecución y balacera en Villa Universidad deja tres detenidos, arsenal y vehículos robados en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos, se aseguraron armas de fuego, más de mil 600 cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo, tras un operativo desplegado la tarde del domingo en el sector Villa Universidad, luego de una persecución derivada de una agresión contra elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).
Las autoridades acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Lomas del Sol para atender un reporte sobre personas armadas. Al llegar al sitio, varios individuos abordaron un vehículo e intentaron escapar para evadir la acción policial.
La persecución se extendió hasta la Glorieta Las Américas, donde, según la SSPE, los ocupantes de la unidad dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión y mantuvieron el seguimiento.
La movilización concluyó cuando el vehículo de los presuntos responsables se impactó contra otra unidad. Como consecuencia del choque, los tres ocupantes resultaron con diversas lesiones y uno de ellos presentó una herida por proyectil de arma de fuego.
Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad detuvieron a los tres civiles y aseguraron tres fusiles calibre 7.62x39 milímetros, una pistola, 28 cargadores para arma larga, dos cargadores para arma corta, mil 600 cartuchos calibre 7.62 milímetros, 30 cartuchos calibre 9 milímetros, tres chalecos balísticos, un automóvil Honda City modelo 2018 y un Volkswagen Jetta modelo 2026, ambos con reporte de robo vigente.
Los detenidos recibieron atención médica y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las armas, municiones, equipo táctico y vehículos quedaron asegurados para integrar la carpeta de investigación correspondiente.