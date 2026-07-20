Persecución y balacera en Villa Universidad deja tres detenidos, arsenal y vehículos robados en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos, se aseguraron armas de fuego, más de mil 600 cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo, tras un operativo desplegado la tarde del domingo en el sector Villa Universidad, luego de una persecución derivada de una agresión contra elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Lomas del Sol para atender un reporte sobre personas armadas. Al llegar al sitio, varios individuos abordaron un vehículo e intentaron escapar para evadir la acción policial.

La persecución se extendió hasta la Glorieta Las Américas, donde, según la SSPE, los ocupantes de la unidad dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión y mantuvieron el seguimiento.