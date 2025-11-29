$!Persecución y balacera provoca choque de tres vehículos en la Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ Tres vehículos terminaron chocados tras una persecución y balacera registrada la tarde de este sábado en la colonia Rafael Buelna, en la zona sur de Culiacán. Según reportes preliminares, sujetos armados a bordo de un Audi color blanco dispararon contra los ocupantes de un Suzuki Swift gris oscuro, cuando circulaban por la avenida Patria en sentido de norte a sur.

Tras la confrontación, los tripulantes del vehículo blanco huyeron en la unidad, mientras que los del Suzuki Swift se fueron del lugar a pie. Durante el evento, un automóvil Volkswagen Vento color gris oscuro, y otro Honda Accord gris claro se impactaron contra el Suzuki Swift.

Hasta el momento, se reporta como saldo preliminar únicamente los daños materiales en los tres vehículos chocados, sin personas heridas ni detenidas.