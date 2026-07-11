$!Persecución y enfrentamiento al norte de Culiacán deja vehículos dañados por ponchallantas

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, los autos afectados este sábado fueron dos patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de media docena de vehículos particulares.

MAZATLÁN._ Una persecución y tiroteo entre elementos de seguridad pública federal y civiles armados en la salida norte de Culiacán dejó como saldo varios vehículos dañados por ponchallantas.

Los vehículos civiles quedaron varados en las inmediaciones de la caseta, mientras que las patrullas fueron localizadas ponchadas cerca de La Campana.

Según reportes preliminares, fue cerca de las 17:00 horas que se alertó sobre la persecución por la carretera México 15, entre el puente que conduce a El Seminario Diocesano de Culiacán, hasta la caseta de cobro de El Limón de los Ramos.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas, y las autoridades participantes no han informado sobre detenciones o aseguramientos.