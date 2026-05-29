$!Persecución y enfrentamiento armado en Cañadas deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución entre civiles armados presuntamente vinculados a grupos antagónicos derivó en un ataque a balazos que dejó como saldo un hombre sin vida y otro gravemente herido, la tarde de este viernes en la colonia Infonavit Cañadas, al surponiente de Culiacán.
Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas sobre la avenida Del Parque, entre la calle Mérida, donde quedó detenido un vehículo Nissan March blanco, de modelo reciente, con múltiples impactos de arma de fuego en los costados y la parte trasera.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, las víctimas circulaban sobre dicha vialidad cuando fueron perseguidas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad.
Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y localizaron a dos hombres heridos dentro del automóvil compacto. Paramédicos de Cruz Roja arribaron minutos después y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.
La víctima mortal fue descrita como un hombre de complexión robusta y estatura alta, quien vestía pantalón de mezclilla azul y quedó sin vida al volante.
Mientras que su acompañante y quien resultó herido, vestía ropa oscura, aparentemente pantalón de mezclilla negro y botas tácticas, fue auxiliado por socorristas y trasladado bajo fuerte resguardo militar a un hospital. Autoridades informaron que presentó heridas de bala en el tórax y el cráneo, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.
El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el sector, mientras que el área fue acordonada para permitir el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones en la escena del crimen para esclarecer lo ocurrido.