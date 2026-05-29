$!Persecución y enfrentamiento armado en Cañadas deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución entre civiles armados presuntamente vinculados a grupos antagónicos derivó en un ataque a balazos que dejó como saldo un hombre sin vida y otro gravemente herido, la tarde de este viernes en la colonia Infonavit Cañadas, al surponiente de Culiacán.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas sobre la avenida Del Parque, entre la calle Mérida, donde quedó detenido un vehículo Nissan March blanco, de modelo reciente, con múltiples impactos de arma de fuego en los costados y la parte trasera.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las víctimas circulaban sobre dicha vialidad cuando fueron perseguidas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad.

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio y localizaron a dos hombres heridos dentro del automóvil compacto. Paramédicos de Cruz Roja arribaron minutos después y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales.