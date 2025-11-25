$!Persecución y enfrentamiento entre Marina y civiles deja tres detenidos en Culiacán

Una presunta persecución y enfrentamiento se registró esta tarde sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la Sindicatura de Aguaruto, en la capital sinaloense, entre elementos de la Marina y civiles armados, dejando como saldo tres hombres detenidos, un vehículo y armas asegurados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó los hechos, aunque no ofreció más detalles.

“En este momento, se cuenta con el apoyo del Grupo Interinstitucional resguardando el área para la seguridad de las personas. Se pide precaución al circular en la zona, así como atender las indicaciones de las autoridades”, señalaron a través de sus redes sociales. Testigos relataron que un vehículo Toyota Corolla negro, modelo antiguo, fue alcanzado durante el operativo y quedó chocado en medio de la vialidad. Los presuntos armados perdieron el control de su unidad y colisionaron con otro vehículo particular, dejando al menos dos personas lesionadas. Paramédicos de Aguaruto acudieron al lugar para brindar atención.