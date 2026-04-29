Persecución y enfrentamientos en Mazatlán dejan un fallecido y un civil herido por daño colateral

MAZATLÁN. _ Una persecución que derivó en dos enfrentamientos armados entre civiles en motocicleta y elementos de seguridad dejó como saldo un presunto agresor sin vida y un civil herido por daño colateral, la tarde de este miércoles 29 de abril en Mazatlán. De acuerdo con información preliminar, los hechos iniciaron alrededor de las 13:30 horas, cuando elementos de la Policía de Investigación detectaron a dos civiles a bordo de motocicletas. Al percatarse de la presencia de la autoridad, los individuos abrieron fuego, lo que desató una persecución.

En una primera intervención, los agentes lograron asegurar una de las motocicletas con uno de los presuntos agresores, mientras que el segundo logró huir por la avenida Del Delfín en dirección al puente del fraccionamiento Prados del Sol. Durante estos hechos, una unidad de la Policía de Investigación resultó con múltiples impactos de arma de fuego, a la altura de una parada de camiones sobre la carretera Internacional México 15, en el Infonavit Playas, casi frente a la clínica del ISSSTE. La zona fue asegurada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Posteriormente, el segundo motociclista fue ubicado por elementos de la Policía Municipal sobre la avenida Las Torres, cerca del acceso al fraccionamiento La Joya. Al ser interceptado, el individuo disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión, dejándolo sin vida en el lugar. En este segundo hecho, un civil resultó herido por una bala perdida y se trasladó por sus propios medios a una farmacia cercana a la glorieta de Prados del Sol, donde solicitó auxilio. Paramédicos acudieron al sitio y lo trasladaron a recibir atención médica.

Las autoridades desplegaron un operativo en la zona y acordonaron los puntos donde ocurrieron los hechos para realizar las diligencias correspondientes.