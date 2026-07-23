$!Persecución y tiroteo deja un detenido y operativo en Urbivilla del Cedro, en Culiacán

Una persecución a tiros entre autoridades y civiles armados al norte de Culiacán, finalizó con un saldo preliminar de una persona detenida herida, un auto asegurado y operativo en Urbivilla del Cedro.

Desde las 15:00 horas se reportaron disparos en diversos sectores al norte de la ciudad, desde Valle Alto, Bacurimí o La Conquista, y dichas acciones concluyeron en la entrada al sector Cedro, en el cruce del Bulevar Universo con la Calle Naranjo.

En ese punto, un vehículo sedán color gris oscuro en el que se trasladaban los sospechosos, impactó contra una barda perimetral, y en su intento por dispersarse, uno de los sujetos buscó refugio en una residencial