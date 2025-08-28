$!Persiguen a balazos a joven y lo matan en la colonia Villa Verde, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un joven identificado como Hugo la tarde de este jueves 28 de agosto en la colonia Villa Verde, ubicado en el sector Barrancos de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 17:25 horas en el bulevar de Las Torres, esquina con la avenida Privada Roma. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad y de rescate.

Testigos indicaron que en el lugar se encontraba un hombre recostado bocabajo en la banqueta, sin aparentes signos vitales y con heridas por disparos de arma de fuego.

Según reportes, fue interceptado por civiles armados e intentó huir, no obstante, los sujetos abrieron fuego contra él, provocándole la muerte. Luego de la agresión armada, los responsables emprendieron la fuga y hasta el momento las autoridades no dado con su paradero.