MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado este viernes sobre la lateral del Paso Superior Sur dejó como saldo un hombre sin vida.
El hecho se registró aproximadamente a las 21:30 horas a la altura de la colonia Jesús García.
El hombre fue perseguido a balazos al parecer por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes le disparon en varias ocasiones.
La victima quedó sin vida tendida sobre uno de los carriles de dicha lateral.
El fallecido es de aspecto joven, de aproximadamente 30 años, y vestía playera negra, pantalón negro entubado, tenis negros y gorra negra. En la playera traía una calcomanía de color gris.
El lugar fue acordonado por policías municipales, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Marina.
Luego de las diligencias por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense por parte de personal funerario de guardia.
Al momento el occiso permanece en calidad de desconocido.