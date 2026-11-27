MAZATLÁN._ Un ataque armado registrado este viernes sobre la lateral del Paso Superior Sur dejó como saldo un hombre sin vida.

El hecho se registró aproximadamente a las 21:30 horas a la altura de la colonia Jesús García.

El hombre fue perseguido a balazos al parecer por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes le disparon en varias ocasiones.