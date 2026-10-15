$!Persiguen a balazos a un hombre y lo hieren en la Colosio Sí, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Alfredo “N”, de 38 años, resultó herido de bala tras una persecución este jueves por calles de la Colonia Colosio Sí.
El reporte del ataque fue emitido a las 16:20 horas, movilizando al Grupo de Reacción a la esquina de la Avenida Francisco I. Madero y Luis Donaldo Colosio.
Segun versiones, motociclistas persiguieron a balazos a un hombre que trató de escapar corriendo al percatarse del ataque, pero cayó herido a media calle.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y luego de valorar sus lesiones, trasladaron a la víctima de urgencia a un hospital.