$!Persiguen a balazos a un hombre y lo hieren en la Colosio Sí, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Alfredo “N”, de 38 años, resultó herido de bala tras una persecución este jueves por calles de la Colonia Colosio Sí.

El reporte del ataque fue emitido a las 16:20 horas, movilizando al Grupo de Reacción a la esquina de la Avenida Francisco I. Madero y Luis Donaldo Colosio.