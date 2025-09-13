$!Persiguen a Luis Giovanni y lo matan a balazos en la colonia Alarcón, en Culiacán

A balazos fue privado de la vida Luis Giovanni, de 33 años de edad, luego de haber sido perseguido por su agresor durante la tarde de este sábado 13 de septiembre en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán.
El homicidio se reportó alrededor de las 12:30 horas en el camino de terracería Julio César Chávez, entre la calle Cerro de Los Hoyitos y la prolongación Álvaro Obregón, a escasos metros del parque 87.
Según informes, Luis Giovanni se encontraba en el sitio cuando fue perseguido a balazos por un civil armado, quien alcanzó a dispararle en más de una ocasión para privarlo de la vida.
El cuerpo de la víctima quedó recostada boca abajo sobre la calle ya mencionada; familiares y vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 9-1-1 para provocar la movilización de las autoridades competentes.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron para dar fe de los hechos y se encargaron de delimitar una zona al percatarse que se encontraba el masculino sin aparentes signos vitales.
Rápidamente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para tomar su pulso y verificar si aún presentaba señales de vida, sin embargo cubrieron su cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya había fallecido.
Más tarde llegaron los agentes policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trabajos de campo. Al finalizar con las labores, ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Cabe señalar que en la zona también se encontró un tráiler con un impacto de bala en el parabrisas frontal, al parecer por daño colateral del ataque armado.