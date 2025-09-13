$!Persiguen a Luis Giovanni y lo matan a balazos en la colonia Alarcón, en Culiacán

A balazos fue privado de la vida Luis Giovanni, de 33 años de edad, luego de haber sido perseguido por su agresor durante la tarde de este sábado 13 de septiembre en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán.

El homicidio se reportó alrededor de las 12:30 horas en el camino de terracería Julio César Chávez, entre la calle Cerro de Los Hoyitos y la prolongación Álvaro Obregón, a escasos metros del parque 87.

Según informes, Luis Giovanni se encontraba en el sitio cuando fue perseguido a balazos por un civil armado, quien alcanzó a dispararle en más de una ocasión para privarlo de la vida.

El cuerpo de la víctima quedó recostada boca abajo sobre la calle ya mencionada; familiares y vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 9-1-1 para provocar la movilización de las autoridades competentes.