Persiguen a repartidor de comida y lo detienen con armamento y droga, en Culiacán

Un repartidor de comida para una plataforma digital fue detenido por las autoridades y se le aseguró armamento y dosis de droga tras una acción de seguridad registrada en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Según un comunicado, elementos militares se encontraban haciendo patrullajes en el sector cuando observaron a un civil en una motocicleta quien, al notar la presencia de la autoridad, emprendió la huida.

El personal castrense lo siguió hasta alcanzarlo en un punto no determinado. Tras revisarlo, se le aseguró un arma corta de fuego, tres cargadores, 15 cartuchos, 54 dosis de presunto cristal, un frasco conteniendo presunta marihuana y la motocicleta.

Ante esto, el civil, la unidad ligera, las drogas y demás objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

La detención y el aseguramiento del material ilícito fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.