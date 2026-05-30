$!Persiguen a un hombre hasta una barbería y lo balean en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue perseguido y atacado a balazos hasta el interior de una barbería en la colonia Centro de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima, que permanece en calidad de desconocida, circulaba a bordo de un automóvil Dodge Neon RT blanco cuando fue agredido a tiros y bajó del vehículo para refugiarse en una barbería, donde los agresores le dispararon en al menos cinco ocasiones más antes de huir.

El hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 13:00 horas de este 30 de mayo, lo cual movilizó a la Policía Municipal de Culiacán y al Ejército Mexicano, que actuaron como primeros respondientes, sin localizar a la víctima en el lugar, ya que se trasladó del sitio por medios particulares. El establecimiento, ubicado sobre la calle Independencia o Calle 19, presentó al menos cinco impactos de bala en la cristalería de la fachada, y se hallaron rastros de sangre en la banqueta.