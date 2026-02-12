Persiguen y arrestan a un hombre tras reporte de robo de vehículo en Las Mañanitas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre señalado como presunto responsable de un robo de vehículo fue perseguido y arrestado este miércoles por elementos de la Policía Municipal de Culiacán en las inmediaciones del fraccionamiento Las Mañanitas.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), el automóvil en cuestión fue un Toyota Corolla color azul, modelo 2014, el cual fue despojado de manera violenta.

Los detalles oficiales indican que, tras desplegarse en la zona, los efectivos detectaron la unidad despojada e indicaron el alto, pero el automóvil omitió las instrucciones.

Ello derivó en un seguimiento que culminó con el aseguramiento del vehículo y arresto del sospechoso, bajo el puente de La Costerita con el bulevar Fuerza Aérea Mexicana, cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con la unidad recuperada, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho y su seguimiento legal.