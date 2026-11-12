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Violencia

Persiguen y asesinan a balazos a joven en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, en Culiacán

La víctima fue identificada como Julio Alberto ‘N’, de 27 años, originario de Nayarit
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/11/2026 22:12
12/11/2026 22:12

CULIACÁN._ Un joven identificado como Julio Alberto “N”, de 27 años y originario de Nayarit, fue perseguido y asesinado a balazos en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió cerca de las 20:30 horas de este jueves 12 de noviembre sobre la calle Riberas de Culiacán.

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El joven habría tratado de huir de sus agresores, pero fue alcanzado y cayó tendido sobre la banqueta, entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas del Río Quelite.

La víctima quedó junto a un poste distribuidor de cableado de energía eléctrica, y sobre la banqueta fueron encontrado varios casquillos percutidos de arma de fuego.

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Conocidos de Julio Alberto acudieron a la escena del homicidio y lo identificaron ante las corporaciones presentes.

Al lugar se trasladaron policías de investigación y peritos para recoger las evidencias y procesar la escena, de cara a iniciar las indagatorias.

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