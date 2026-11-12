$!Persiguen y asesinan a balazos a joven en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Julio Alberto “N”, de 27 años y originario de Nayarit, fue perseguido y asesinado a balazos en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán. De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió cerca de las 20:30 horas de este jueves 12 de noviembre sobre la calle Riberas de Culiacán.

El joven habría tratado de huir de sus agresores, pero fue alcanzado y cayó tendido sobre la banqueta, entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas del Río Quelite. La víctima quedó junto a un poste distribuidor de cableado de energía eléctrica, y sobre la banqueta fueron encontrado varios casquillos percutidos de arma de fuego.