Persiguen y asesinan a balazos a un hombre en el fraccionamiento Nueva Galicia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 7 de junio en calles del fraccionamiento Nueva Galicia, al sur de Culiacán, en un hecho donde de manera preliminar se presume que fue perseguido por al menos un agresor antes de ser alcanzado y atacado.

El homicidio fue reportado alrededor de las 5:30 horas sobre la calle Misión de San Antonio Padua, entre Villa de Pánuco y Villa Montes Claros, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a un hombre tendido sobre la vía pública, quien ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

De acuerdo con los primeros indicios recabados en el sitio, la víctima presuntamente intentó escapar de sus agresores antes de ser alcanzada. A varios metros del cuerpo fueron localizados unos tenis color negro abandonados sobre la banqueta, evidencia que refuerza la hipótesis de una persecución a pie.

La víctima fue descrita como un hombre de complexión delgada, tez morena clara, calvo y de entre 35 y 40 años de edad. Vestía un pantalón deportivo negro con líneas blancas y grises a los costados, además de calcetas negras.

Como seña particular, las autoridades señalaron que presentaba un tatuaje de figuras elaboradas con tinta negra en la espalda.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencia balística.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.