$!Persiguen y asesinan a balazos a un hombre en la colonia Independencia, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido y asesinado por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon al menos en cinco ocasiones en la colonia Independencia. El reporte de las detonaciones se emitió a las 22:00 horas de este jueves 16 de julio en la calle Bernardo Sánchez, casi esquina con la calle De las Rosas.

Testigos señalaron que un hombre huía corriendo de dos hombres armados que lo perseguían en una moto y al darle alcance le dispararon hasta verlo caer. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.