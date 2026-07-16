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Violencia

Persiguen y asesinan a balazos a un hombre en la colonia Independencia, en Mazatlán

La víctima fue alcanzada por dos hombres armados que viajaban en motocicleta la noche de este jueves; murió en el lugar
Noroeste/Redacción
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16/07/2026 23:10
16/07/2026 23:10

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido y asesinado por hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon al menos en cinco ocasiones en la colonia Independencia.

El reporte de las detonaciones se emitió a las 22:00 horas de este jueves 16 de julio en la calle Bernardo Sánchez, casi esquina con la calle De las Rosas.

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Testigos señalaron que un hombre huía corriendo de dos hombres armados que lo perseguían en una moto y al darle alcance le dispararon hasta verlo caer.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar ante el reporte de la emergencia, pero al valorar al caído, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y quedó al resguardo de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía, que se encargaron de las diligencias de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.

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