$!Persiguen y asesinan a balazos a un hombre en la Rosario Uzárraga, en Culiacán

Un hombre identificado como Joel, de 32 años de edad, fue perseguido y asesinado a balazos por las calles de la colonia Rosario Uzárraga, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima sería originaria del municipio de Guaymas, en el estado de Sonora.

Los primeros informes señalan que lo atacaron inicialmente sobre la calle Tenochtitlán, en el tramo entre Cuauhtémoc y Quetzacoatl, y perdió la vida en un domicilio de la calle Xicoténcatl.