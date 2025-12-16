Seguridad

Persiguen y asesinan a balazos a un hombre en la Rosario Uzárraga, en Culiacán

La víctima, originaria del estado de Sonora, habría sido agredido en un domicilio y perdió la vida en otro a una calle
Noroeste/Redacción |
16/12/2025 18:41
16/12/2025 18:41

Un hombre identificado como Joel, de 32 años de edad, fue perseguido y asesinado a balazos por las calles de la colonia Rosario Uzárraga, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima sería originaria del municipio de Guaymas, en el estado de Sonora.

Los primeros informes señalan que lo atacaron inicialmente sobre la calle Tenochtitlán, en el tramo entre Cuauhtémoc y Quetzacoatl, y perdió la vida en un domicilio de la calle Xicoténcatl.

En el lugar trascendió que el hombre habría sido atacado el lunes, sin embargo, fue hasta este martes que lo encontraron sin vida dentro del inmueble.

La escena ha sido acordonada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, a la espera de que la Fiscalía General del Estado desarrolle las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Homicidio
