$!Persiguen y asesinan a balazos a un hombre frente a la Tercera Región Militar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido a disparos entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y perdió la vida sobre la Avenida Gabriel Leyva.
Las detonaciones alertaron a las autoridades a las 19:00 horas de este lunes 14 de septiembre, indicando el lugar del ataque por la Gabriel Leyva casi esquina con Enrique Pérez Arce.
A media avenida quedó tendido el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, quien fue perseguido por hombres armados entre callejones de la Colonia Loma Atravesada, pero fue alcanzado y asesinado frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar pero la víctima ya no contaba con signos vitales.