$!Persiguen y asesinan a balazos a un hombre frente a la Tercera Región Militar, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido a disparos entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y perdió la vida sobre la Avenida Gabriel Leyva.

Las detonaciones alertaron a las autoridades a las 19:00 horas de este lunes 14 de septiembre, indicando el lugar del ataque por la Gabriel Leyva casi esquina con Enrique Pérez Arce.