Seguridad
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Violencia

Persiguen y asesinan a balazos a un hombre frente a la Tercera Región Militar, en Mazatlán

La víctima, de aproximadamente 50 años, fue perseguida entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y quedó sin vida en la Avenida Gabriel Leyva
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/09/2026 19:54
14/09/2026 19:54

MAZATLÁN._ Un hombre fue perseguido a disparos entre callejones de la Colonia Loma Atravesada y perdió la vida sobre la Avenida Gabriel Leyva.

Las detonaciones alertaron a las autoridades a las 19:00 horas de este lunes 14 de septiembre, indicando el lugar del ataque por la Gabriel Leyva casi esquina con Enrique Pérez Arce.

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A media avenida quedó tendido el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, quien fue perseguido por hombres armados entre callejones de la Colonia Loma Atravesada, pero fue alcanzado y asesinado frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

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