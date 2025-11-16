$!Persiguen y asesinan a dos jóvenes hombres en el sector Tres Ríos de Culiacán

Dos jóvenes hombres fueron privados de la vida la tarde de este domingo 16 de noviembre luego de ser perseguidos y atacados a balazos cuando circulaban por el sector Tres Ríos, en Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Gerardo, de 25 años de edad, de oficio comerciante de legumbres y creador de contenido para redes sociales. El otro se trata de Gustavo, de 26 años y de oficio de limpieza de interiores.

El hecho se registró poco antes de las 17:00 horas en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el cruce con la calle José Ortiz Domínguez, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de una reconocida plaza comercial de la ciudad.

Fue a la hora indicada cuando múltiples personas que se encontraban por el sector escucharon las prolongadas detonaciones de arma de fuego, mismas que realizaron llamadas al número de emergencias 9-1-1 para denunciar lo ocurrido.