$!Persiguen y asesinan a dos jóvenes hombres en el sector Tres Ríos de Culiacán

Dos jóvenes hombres fueron privados de la vida la tarde de este domingo 16 de noviembre luego de ser perseguidos y atacados a balazos cuando circulaban por el sector Tres Ríos, en Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Gerardo, de 25 años de edad, de oficio comerciante de legumbres y creador de contenido para redes sociales. El otro se trata de Gustavo, de 26 años y de oficio de limpieza de interiores.
El hecho se registró poco antes de las 17:00 horas en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el cruce con la calle José Ortiz Domínguez, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de una reconocida plaza comercial de la ciudad.
Fue a la hora indicada cuando múltiples personas que se encontraban por el sector escucharon las prolongadas detonaciones de arma de fuego, mismas que realizaron llamadas al número de emergencias 9-1-1 para denunciar lo ocurrido.
Según informes, cuatro civiles armados a bordo de una unidad Jetta fueron los que persiguieron a las víctimas para sorprenderlas y atacarlas a balazos en múltiples ocasiones.
Las víctimas viajaban en una camioneta GMC Sierra gris, modelo reciente. Fue dentro de la cabina donde ambos quedaron malheridos luego de recibir múltiples disparos.
Elementos del Ejército Mexicano llegaron para asegurar la zona, mientras que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para asistir de emergencias a los dos jóvenes, no obstante confirmaron que ya habían fallecido.
Los efectivos montaron un operativo de seguridad alrededor de la zona, colocaron piedras en los neumáticos del vehículo para estabilizarlo y desviaron a los automovilistas que transitaban por el carril que dirige de norte a sur.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial llegaron para realizar las labores de campo, mientras policías investigadores llevaron a cabo las diligencias.
Los cuerpos serán trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.