Persiguen y asesinan a joven motociclista en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 24 años, identificado por sus familiares como Luis Daniel, fue privado de la vida a balazos durante los últimos minutos del jueves en la Colonia Lázaro Cárdenas, en el sector sur de la ciudad.

La agresión se registró sobre la Avenida Gardenia, entre la Avenida 21 de Marzo y la calle Presidente Carlos Chávez, donde la víctima fue alcanzada por civiles armados mientras se desplazaba en una motocicleta.

Residentes de la zona alertaron a los números de emergencia tras escuchar las detonaciones de armas de fuego. Al sitio arribaron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes localizaron al joven tendido en la vía pública junto a su unidad de transporte.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Personal pericial realizó las diligencias correspondientes en el sitio del hallazgo para el levantamiento de indicios. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fue reconocido por sus familiares.