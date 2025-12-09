$!Persiguen y asesinan a menor de 16 años en Los Mezcales, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 16 años de edad, identificado como Ángel “N”, fue perseguido y asesinado a balazos durante la noche de este martes en Los Mezcales, al norte de Culiacán.

El hecho se reportó a los servicios de emergencia cerca de las 22:15 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Benjamín J. López.

En la escena quedó el cadáver del menor tendido junto a la motocicleta en la que circulaba al momento de la agresión.

Como características, la víctima era de tez morena clara y vestía una sudadera de color blanco, short y tenis negros.