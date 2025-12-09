$!Persiguen y asesinan a menor de 16 años en Los Mezcales, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 16 años de edad, identificado como Ángel “N”, fue perseguido y asesinado a balazos durante la noche de este martes en Los Mezcales, al norte de Culiacán.
El hecho se reportó a los servicios de emergencia cerca de las 22:15 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Benjamín J. López.
En la escena quedó el cadáver del menor tendido junto a la motocicleta en la que circulaba al momento de la agresión.
Como características, la víctima era de tez morena clara y vestía una sudadera de color blanco, short y tenis negros.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo las primeras indagatorias del hecho.
Con este caso, acumulan 79 menores de edad que han perdido la vida de manera violenta en 15 meses de violencia desbordada en Sinaloa, desde el 9 de septiembre de 2024, como consecuencia de una pugna entre facciones del crimen organizado en la zona.