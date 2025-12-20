Persiguen y asesinan a un hombre a balazos en el poblado Toboloto, en Navolato

Un hombre fue privado de la vida la madrugada de este sábado luego de ser perseguido a balazos por civiles armados en el poblado Toboloto, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada por sus familiares como Alberto, de aproximadamente 35 años de edad y quien contaba con domicilio en la comunidad donde fue asesinado.

El homicidio se reportó durante los primeros minutos del día, a las orillas de la carretera. Según primeros reportes, Alberto salió corriendo de su vivienda luego de ser sorprendido por civiles armados.

La víctima intentó escapar, sin embargo los agresores le dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre, dejándolo malherido en la zona. Un reporte anónimo sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido de bala provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal respondieron al hecho y al revisar el cuerpo de la víctima se percataron que ya no contaba con signos vitales, procediendo entonces a acordonar el área para preservar la escena.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron más tarde para llevar a cabo las labores de campo, guardaron las evidencias del crimen y ordenaron el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.