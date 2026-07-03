$!Persiguen y balean a motociclista por el bulevar Agricultores, en Culiacán

El agredido fue identificado como Alan “N”, de 35 años de edad, vecino de la colonia La Esperanza, en la capital sinaloense.

CULIACÁN._ Un motociclista resultó herido y fue trasladado a un hospital tras ser perseguido y atacado a balazos por el bulevar Agricultores, en la zona suroriente de Culiacán.

Según el reporte de hechos, fue seguido por sujetos desconocidos que le dispararon cuando estaba en el cruce del bulevar mencionado, sobre la calle Campanillas, entre las colonias Vista Hermosa y Laureles Pinos.

El reporte de disparos de arma de fuego, emitido aproximadamente a las 18:00 horas, movilizó a elementos de Guardia Nacional que encontraron al sujeto herido en el camellón, y minutos después paramédicos lo atendieron y trasladaron a un hospital.

En el lugar quedó abandonada la motocicleta de Alan, la cual fue remolcada por la Fiscalía General del Estado, quienes además recogieron casquillos percutidos regados como evidencia, para investigar los hechos.