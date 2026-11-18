MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos tras ser perseguido por cuatro motociclistas armados en calles de la colonia Libertad de Expresión, en Mazatlán.
El hecho se registró en la calle Privada Adriana Torres y la calle Frontera, donde, de acuerdo a los primeros reportes, los motociclistas interceptaron al hombre, se le emparejaron y le dispararon en al menos tres ocasiones para luego darse a la fuga.
Tras el ataque, el agredido logró ingresar a una vivienda donde se refugió y fue atendido por paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar.
También como primeros respondientes acudieron policías municipales, elementos del Ejército y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.
El herido fue identificado como Gonzalo “N”, de 38 años de edad.