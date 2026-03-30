Persiguen y detienen a tres con armas en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres civiles fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) tras una persecución que culminó en el fraccionamiento Lomas de San Isidro, luego de reportarse una agresión con disparos en la colonia Chulavista.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo se activó tras una alerta al 911 que indicaba la presencia de una persona lesionada. El reporte detallaba que los responsables viajaban en un vehículo Nissan Versa gris con vidrios polarizados.

Al patrullar por la calzada Las Torres, los agentes ubicaron una unidad que coincidía con la descripción. Pese a que se les marcó el alto, el conductor aceleró, lo que inició un despliegue de búsqueda que finalizó con la intercepción del vehículo a inmediaciones de Lomas de San Isidro.

En el lugar, los agentes detuvieron a los tres ocupantes. Tras una inspección, se les aseguró una carabina calibre 5.56 x 45 mm, una subametralladora calibre 9 mm, tres cargadores abastecidos y un total de 120 cartuchos útiles de diversos calibres.

Tanto los detenidos como el armamento y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de determinar la situación jurídica de los implicados y dar seguimiento a las investigaciones por la agresión reportada inicialmente.