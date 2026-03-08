Persiguen y detienen a un hombre que viajaba en una motocicleta robada y con droga, en Culiacán

Tras darle seguimiento, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hombre que circulaba en una motocicleta robada junto con droga, en Culiacán.

Según un comunicado, los agentes estatales se encontraban realizando acciones de vigilancia y prevención en la colonia Guadalupe Victoria, cuando ubicaron a una persona de sexo masculino a bordo de una motocicleta, quien adoptó una actitud evasiva al notar a la autoridad.

Los elementos preventivos le marcaron el alto, indicación que el civil ignoró e intentó huir, no obstante fue capturado metros más adelante. Al realizarle una inspección, se le encontraron 57 gramos de una sustancia con las características del cristal.

Asimismo se revisó el estatus de la motocicleta en la que viajaba y se determinó que contaba con un reporte de robo, por lo que fue asegurada, mientras que el civil quedó detenido.

El detenido, la droga y la motocicleta fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado para dar curso a las investigaciones.