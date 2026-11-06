$!Persiguen y detienen en Mazatlán a presuntos asesinos de joven de 22 años en la colonia Azteca

MAZATLÁN. _ Una persecución por calles de Mazatlán, que se extendió hasta la colonia Casa Redonda y terminó en la zona de manglares del estero de Urías, dejó al menos un hombre detenido, señalado como presunto participante en el asesinato de Brandon, de 22 años, ocurrido minutos antes en la colonia Azteca. De acuerdo con información obtenida en el lugar, la movilización comenzó luego de que policías detectaran a los ocupantes de un automóvil Dodge Attitude, quienes presuntamente habrían participado en el ataque a balazos en el que murió el joven.

Los sospechosos fueron perseguidos por elementos de seguridad sobre la avenida Pino Suárez, donde personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional intentó cerrarles el paso. Sin embargo, los ocupantes del vehículo tomaron una dirección contraria y continuaron la huida por la avenida Gabriel Leyva, hasta internarse en la colonia Casa Redonda. La persecución terminó al final de la calle Rosarito, donde el automóvil quedó embancado entre el lodo y los manglares del estero de Urías, una zona que se extiende hacia las colonias Casa Redonda y Loma Atravesada. Durante el operativo se registró un intercambio de disparos. Una unidad de la Guardia Nacional presentó impactos de arma de fuego, luego de que sus elementos repelieran la agresión.

De manera preliminar, se informó que uno de los ocupantes del automóvil fue detenido, mientras que otros lograron escapar entre el fango y la vegetación del estero, lo que provocó un despliegue de corporaciones de seguridad en los alrededores de las colonias Pino Suárez y Francisco Madero que se encuentran al lado contrario del Estero de Urías. También trascendió que un segundo hombre habría sido detenido metros más adelante; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente.