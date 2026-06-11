$!Persiguen y hieren a balazos a agente de Tránsito Municipal en Culiacán

Un agente de la Policía de Tránsito Municipal resultó herido de bala tras ser perseguido y atacado por hombres armados durante la tarde de este jueves 11 de junio en el sector Country del Río, en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, el elemento, identificado como Martín, de aproximadamente 35 años, se encontraba franco y circulaba a bordo de un automóvil Toyota Yaris color negro cuando fue interceptado por los agresores.

La persecución inició cerca de las inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales, donde los ocupantes de otro vehículo comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones mientras se desplazaban por la zona. El agente logró continuar la marcha hasta llegar al cruce del Bulevar Pedro Infante y el Bulevar Espinoza de los Monteros, donde detuvo su vehículo y solicitó apoyo a las corporaciones de seguridad tras resultar lesionado. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y agentes de Tránsito, quienes aseguraron el área mientras paramédicos de Cruz Roja brindaban atención médica al oficial. De manera preliminar, se informó que el policía presentó una herida por rozón de bala en el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.