$!Persiguen y hieren a balazos a un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue perseguido por motociclistas que le dispararon y lograron herirlo en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas.
El ataque se reportó a las autoridades a las 16:10 horas, indicando la calle Aquiles Serdán y Mar del Norte del sector mencionado.
Según testigos, un joven vecino fue atacado por motociclistas quienes le disparaban mientras el corría para huir de sus atacantes.
Finalmente logró llegar hasta la avenida Miguel Alemán donde se encontraba un grupo de militares implementando un reten; personal de Sanidad del Ejército le brindaron los primeros auxilios, hasta que llegaron paramédicos en una ambulancia del grupo cobras quienes lo trasladaron a un hospital.
El joven lesionado fue identificado en el lugar como José Carlos “N”, de 20 años aproximadamente.