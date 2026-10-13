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Violencia

Persiguen y hieren a balazos a un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán

Un joven vecino fue atacado por motociclistas quienes le disparaban mientras el corría para huir de sus atacantes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/10/2026 17:31
13/10/2026 17:31

MAZATLÁN._ Un joven fue perseguido por motociclistas que le dispararon y lograron herirlo en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas.

El ataque se reportó a las autoridades a las 16:10 horas, indicando la calle Aquiles Serdán y Mar del Norte del sector mencionado.

Según testigos, un joven vecino fue atacado por motociclistas quienes le disparaban mientras el corría para huir de sus atacantes.

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Finalmente logró llegar hasta la avenida Miguel Alemán donde se encontraba un grupo de militares implementando un reten; personal de Sanidad del Ejército le brindaron los primeros auxilios, hasta que llegaron paramédicos en una ambulancia del grupo cobras quienes lo trasladaron a un hospital.

El joven lesionado fue identificado en el lugar como José Carlos “N”, de 20 años aproximadamente.

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