$!Persiguen y hieren a balazos a un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue perseguido por motociclistas que le dispararon y lograron herirlo en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas.

El ataque se reportó a las autoridades a las 16:10 horas, indicando la calle Aquiles Serdán y Mar del Norte del sector mencionado.

Según testigos, un joven vecino fue atacado por motociclistas quienes le disparaban mientras el corría para huir de sus atacantes.