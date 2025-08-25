Persisten bloqueos en Escuinapa por tráiler y autobús inmovilizado

CULIACÁN. _ Pese a la presencia de autoridades y el despliegue de operativos, un autobús y un tráiler permanecen bloqueando la circulación en uno de los accesos a Escuinapa, casi cuatro horas después del inicio de los hechos violentos registrados este lunes.

De acuerdo con testigos, los responsables de los bloqueos se habrían llevado las llaves de ambas unidades, lo que ha impedido su remoción, ya que los vehículos cuentan con sistemas electrónicos de encendido.

“Se llevaron las llaves del tráiler y el camión, traen un sistema y no pueden moverlo”, explicó una de las personas presentes en el sitio.

Decenas de automovilistas continúan varados en el área, algunos buscando sombra bajo los árboles cercanos mientras se comunican con sus familiares. En tanto, elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia en la zona para resguardar la seguridad.

Por otra parte, el bloqueo en la entrada norte del municipio ya fue liberado, y en la autopista Mazatlán-Tepic, personal de Bomberos de Escuinapa, escoltado por la Guardia Nacional, habría acudido a sofocar uno de los vehículos incendiados para despejar el paso.