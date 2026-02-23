$!Persisten cierres intermitentes en la Tepic-Mazatlán tras jornada violenta

Tras la jornada violenta registrada el pasado domingo 22 de febrero, persisten los cierres intermitentes en diversos tramos carreteros del país, debido a los trabajos para retirar las unidades que fueron incendiadas con el fin de obstaculizar la circulación.
Hasta el momento, autoridades federales y estatales continúan con la remoción de vehículos calcinados en distintos puntos. En el trayecto de San Blas y sobre la carretera Tepic–Mazatlán aún se observan vestigios de las unidades siniestradas, así como señalamientos de afectación temporal, reducción de carriles, circulación irregular, desvíos operativos y tránsito controlado.
De acuerdo con la información disponible, los hechos se desataron luego de un despliegue operativo implementado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano, el cual derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Como respuesta, grupos delictivos realizaron obstrucciones viales en al menos 20 entidades.
Un reporte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México contabilizó 252 bloqueos en 20 estados durante el domingo.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este lunes que no se tiene registro de incidentes activos y que las vialidades fueron liberadas tras un despliegue permanente de fuerzas de seguridad, aunque en algunos puntos continúan las labores para restablecer por completo la circulación.