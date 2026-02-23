$!Persisten cierres intermitentes en la Tepic-Mazatlán tras jornada violenta

Tras la jornada violenta registrada el pasado domingo 22 de febrero, persisten los cierres intermitentes en diversos tramos carreteros del país, debido a los trabajos para retirar las unidades que fueron incendiadas con el fin de obstaculizar la circulación.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales continúan con la remoción de vehículos calcinados en distintos puntos. En el trayecto de San Blas y sobre la carretera Tepic–Mazatlán aún se observan vestigios de las unidades siniestradas, así como señalamientos de afectación temporal, reducción de carriles, circulación irregular, desvíos operativos y tránsito controlado.