$!Personal militar neutraliza dos drones que fueron localizados sobrevolando en Villa Juárez, en Navolato

En operativos realizados este domingo en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, personal militar localizó y neutralizó dos drones que fueron hallados sobrevolando la zona.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los efectivos se encontraban realizando recorridos terrestres en la sindicatura cuando se percataron de dos vehículos aéreos no tripulados que sobrevolaban la zona.