Personal militar neutraliza dos drones que fueron localizados sobrevolando en Villa Juárez, en Navolato

Con un equipo antidrones, elementos del Ejército Mexicano localizaron los vehículos aéreos no tripulados, por lo que fueron llevados hacia la autoridad ministerial para realizar las investigaciones
Noroeste/Redacción
23/11/2025 14:49
En operativos realizados este domingo en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, personal militar localizó y neutralizó dos drones que fueron hallados sobrevolando la zona.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los efectivos se encontraban realizando recorridos terrestres en la sindicatura cuando se percataron de dos vehículos aéreos no tripulados que sobrevolaban la zona.

Por ello, los elementos castrenses hicieron uso del equipamiento portátil antidron y se procedió a neutralizarlos.

Posteriormente, se entregaron ambas aeronaves remotas a la autoridad ministerial para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Las labores fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

