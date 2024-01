Los hallazgos de personas carbonizadas en las calles de Culiacán podrían estar relacionadas entre sí, ya que serían víctimas del mismo grupo criminal, dijo la Fiscal General de Sinaloa, Sara Brunas Quiñónez Estrada.

“Pudiera tener cierta relación, estamos investigando esos casos. No está confirmado, solo por el modus operandi nos hace suponer que fueron calcinados quizá por el mismo grupo, las mismas personas”, mencionó Quiñónez Estrada.

“Tanto como haber detectado no, porque tendríamos que tener ya nombres y algunas hechuras por parte de ellos, y no, no es el caso”, declaró.

Indicó que las víctimas habrían sido carbonizadas posterior a sus asesinatos, puesto que todas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

En la última semana fueron encontrados tres hombres calcinados en las calles de Culiacán: se reportaron dos el 16 de enero, uno en la sindicatura de Costa Rica, otro en la colonia Adolfo López Mateos. El tercero fue localizado el 19 de enero en la colonia Rafael Buelna.