$!Pese a ‘blindaje’ en Mazatlán, matan a balazos a dos jóvenes en moto en el Parque Lineal

MAZATLÁN._ Dos jóvenes en motocicletas fueron asesinados a balazos la noche de este jueves 12 de febrero en el Parque Lineal del Libramiento II o Pérez Escobosa, en Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:45 horas cerca de un negocio de venta de tacos, a pocos metros del fraccionamiento Real del Valle y alrededor de 200 metros de la glorieta de Los Cantaritos, en la zona norte del puerto.

Uno de los jóvenes quedó muerto arriba de la motocicleta y el otro quedó tendido en el pasto del Parque Lineal.