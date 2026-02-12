Seguridad
|
Violencia

Pese a ‘blindaje’ en Mazatlán, matan a balazos a dos jóvenes en moto en el Parque Lineal

El ataque ocurrió la noche del jueves por el Libramiento II, cerca del fraccionamiento Real del Valle
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/02/2026 21:33
12/02/2026 21:33

MAZATLÁN._ Dos jóvenes en motocicletas fueron asesinados a balazos la noche de este jueves 12 de febrero en el Parque Lineal del Libramiento II o Pérez Escobosa, en Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:45 horas cerca de un negocio de venta de tacos, a pocos metros del fraccionamiento Real del Valle y alrededor de 200 metros de la glorieta de Los Cantaritos, en la zona norte del puerto.

Uno de los jóvenes quedó muerto arriba de la motocicleta y el otro quedó tendido en el pasto del Parque Lineal.

$!Pese a ‘blindaje’ en Mazatlán, matan a balazos a dos jóvenes en moto en el Parque Lineal

Al lugar arribaron elementos de seguridad y acordonaron la zona.

Este ataque a balazos se da en medio del “blindaje” de seguridad que implementan las autoridades de los tres niveles de Gobierno por las fiestas del Carnaval 2026.

$!Pese a ‘blindaje’ en Mazatlán, matan a balazos a dos jóvenes en moto en el Parque Lineal
#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube